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CHP'de 'yeterli sayı' tartışması alevlendi

CHP Genel Merkezi'nden 6 Ağustos'ta yapılan, kurultay için imza toplayan delege sayısının yeterli olmadığı açıklamasına CHP'li muhalifler de yazılı açıklamayla itiraz etti.

07 Ağustos 2018 Salı 13:42
CHP'de 'yeterli sayı' tartışması alevlendi

CHP'li Yaşar Tüzün, şunları söyledi: "Bu kurultay ya olacak, ya olacak! Bizim B, C, D planlarımız da var. Bir daha imza toplanabilir. Tüzük için toplanabilir. Genel Merkez'in ilan ettiği sayılar bize bildirilmedi. ‘Çağrı heyeti'nden kimse çağrılmadı, onların görüşünün alınması gerekirdi. İmzaları geri çekilenlerin sayısı belki 11, belki 21… Nereden biliyoruz bunu? Eğer imzasını geri çekiyorsa bunu Genel Merkeze değil ‘çağrı heyeti'ne vermesi gerekiyordu. Acaba Genel Merkez hangi politikaları uyguladı da o arkadaşlarımız imzasını geri aldı?"

Tüzün, "Atanmış milletvekilleri (CHP mv.sayısı:144), Parti Meclisi üyeleri (60), Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri (15) düştüğünde seçilmiş delegenin 630'u imza veriyorsa geriye 400 kişi kalıyor. Demek ki CHP'nin tabanı, örgütü değişim istiyor" dedi.

İmza sayısının 559'da kaldığının ispatlanması gerektiğini söyleyen Tüzün, "Geçerli başvuru sayısının 569 olduğunu söylüyorlar, ispatlasınlar bize. Ankara 47. Noteri'nde 622 tane kayıtlı belge var. Bir delege notere neden gider? İmza vermek için. Delegelerimiz bu imzayı kurultay olsun diye verdi, MYK değişikliği için vermedi. Yerel seçim öncesi MYK değişiyorsa kurultay niçin yapılmıyor?" ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluMuhalefetYaşar Tüzün
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