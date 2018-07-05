CHP'de yönetim muhaliflere direniyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı dün Ankara'daki Genel Merkez'de yapıldı.

MYK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Seçim sonrası Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar kritik toplantıda ele alındı. Parti içindeki muhalefet de olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.

Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'na onursal genel başkanlık teklifiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Sayın Genel Başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Örgütün tabanı genel başkanımıza vereceği ihsanı vermektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yöntemdir. Buraya iç iktidar kavgalarıyla gelmedik."

Tezcan, Parti içi muhalefetin imza toplaması konusunda ise “MYK, Genel Başkanımızın arkasındadır. Farklı bir düşünce yoktur. İmza meselesi bir haktır. Partinin kurultay delegelerinin de partiyi kurultay tartışmaları içine çekme gayreti içinde olmadığını görüyoruz. Kurultay toplama sürecinin sonuca ulaşacağını düşünmüyoruz” açıklamasında bulundu.

'Kurultay zamanında yapılacak'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tezcan, İnce'nin kurultay çağrısıyla ilgili olarak, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Şu anda partinin iç iktidar yarışı içinde olmasının gelecek planlaması açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Kurultay zamanında yapılacaktır" dedi.

İnce'den jet yanıt

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ise CHP MYK sonrası Bülent Tezcan'ın yaptığı "olağanüstü kurultay yok" açıklamasına yanıt verdi.

İnce, "Parti içi meseleleri basın yoluyla yanıt vermem. Şu ana kadar 30 ilden bana destek açıklaması geldi" dedi.