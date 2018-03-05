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CHP'den BTP'ye ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, seçim güvenliğine yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere Bağımsız Türkiye Partisini (BTP) ziyaret etti. CHP heyetini, BTP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Terzi ve parti yetkilileri karşıladı

05 Mart 2018 Pazartesi 16:32
CHP'den BTP'ye ziyaret

YENİ MESAJ/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'ten oluşan CHP heyeti, seçim güvenliğine yönelik fikir alışverişinde bulunmak üzere Bağımsız Türkiye Partisi'ni (BTP) ziyaret etti.

CHP heyetini, BTP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıları Abdullah Terzi, Nuri Kaplan, Lütfullah Önder ile Mustafa Pak karşıladı.

Tezcan, yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ziyarette seçim güvenliğine ilişkin görüşlerini aktardıklarını, seçim ittifakı ve seçim güvenliğinin önemli bir gündem maddesi olmasında mutabakata vardıklarını söyledi.

CHP Grubu'nun siyasi etik yasası, seçim güvenliği, seçim barajının kaldırılması ve çoğulcu siyasetin güçlendirilmesi gibi konularda hazırladığı kanun teklifini BTP'ye verdiklerini belirten Tezcan, şöyle devam etti: "Fiilen seçim güvenliğini ortadan kaldıran ve yasal olarak da bunun altyapısını hazırlamaya çalışan iktidar anlayışına karşı ne yaparlarsa yapsınlar, güvenli bir seçim konusunda geniş bir milli mutabakat ve güçlü bir halk hareketi yaratma kararlılığımız bilinmelidir. Türkiye'de her şeye rağmen milletin oyunun çalınmasına izin vermeyeceğiz. Sandıkları koruyacağız. Kararlı bir biçimde millet kendi oyuna ve iradesine sahip çıkacak. Bütün bu ziyaretlerimizin sonunda bu noktada güçlü, büyük bir umut içerisine girdik. Çünkü siyasi partilerin de bu noktada kararlı olduklarını görüyoruz."

Güvenli bir seçime ihtiyaç var

BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi ise Türkiye'de demokratik sistemi sürdürebilmek ve bağımsız bir Türkiye'yi inşa edebilmek için güvenli bir seçime ihtiyaç olduğunu aktardı.

Terzi, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının ülke meselelerine çok daha duyarlı yaklaşmasını istedi.

Bu ortamı sağladığı için CHP'ye teşekkür eden Terzi, "Atatürk cumhuriyetini yaşatmak, geliştirmek, büyütmek ve bağımsız kılmak için hep beraber çabalamalıyız, gayret göstermeliyiz. Bağımsız Türkiye Partisi olarak bunu kendimize ilke edindik. Bu seçimlere giderken demokratik bir ortamı oluşturabilmek için çaba sarf edeceğiz, gayret göstereceğiz. Umarız bu konuda başarılı oluruz" dedi.

Görüşme öncesinde BTP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Terzi, Tezcan'a BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı "Hoşgeldin Atatürk" ve "Milli Ekonomi Modeli" kitaplarını hediye etti.

Son Güncelleme: 05.03.2018 21:18
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiBTPCHPBağımsız Türkiye PartisiAbdullah TerziBülent Tezcan
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Mert 2018-03-05 19:55:48

Hayırlı olur inşAllah Ülkemiz ve Milletimiz için. Yaşasın tam Bağımsız Turkiye yasasın ilelebet Ataturk ilkeleri..

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