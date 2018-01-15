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CHP'den çarpıcı Suriye açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 'ABD'nin bölgede oynamaya başladığı rolü yapıcı değil yıkıcı gördüklerini' söyledi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:41
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CHP'den çarpıcı Suriye açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Suriye'de çözüme dönük çalışma yapmak yerine Suriye'yi ayrıştırmaya dönük bir çaba içinde olduğunu aktararak, ABD'nin bölgede oynamaya başladığı rolü yapıcı değil yıkıcı gördüklerini söyledi.

Yılmaz, devamla "İdlib'de AKP'nin oradaki cihatçıların hamiliğine soyunmasını da Suriye'nin birlik ve bütünlüğü açısından tehlikeli görüyoruz" dedi.

Suriye'de 2018'de birleşme değil bölünmeye doğru yol alındığını kaydeden Yılmaz, şu anda Suriye'de çatışmanın iki tarafından birinin ABD, diğerinin Rusya olduğunu bildirdi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye eğer orada terör örgütleriyle bir çatışmaya sürüklenirse, Türkiye'nin içerisinin karıştırılması ikinci aşamadır. Bu halkın, bu ülkenin ulusal güvenliği ciddi manada riske atılmış olacaktır. Bölge, Kayseri, Zonguldak, Konya'da seçim mitinglerinde yapılan açıklamalarla okunacak bir bölge değildir. Bugün en fazla silahın yığıldığı yer Suriye'dir. Dünyada en fazla terör unsurunun yerleştirdiği yer Suriye'dir. Normal devletlerin terörle iç içe geçtiği yer Suriye'dir."

Yılmaz, "Afrin'e bir operasyon yapılmalı mı?" sorusu üzerine, Türkiye'nin, şu anda her zamandan daha fazla dikkatli olması, burada bir tuzağa çekilmemesi, çatışma alanına sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
CHPABDSuriye
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