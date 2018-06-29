CHP'den Soylu hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "CHP il başkanları şehit cenazelerinde protokole alınmasın" talimatı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aynı zamanda avukat olan Tanal, Soylu’yu 'kanunsuz emir verdiği ve kin-nefret suçlarını işlediği' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet etti.

Tanal yaptığı açıklamada “Şehidimize 'kelle' diyen onlar, ‘birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz’ diyen onlar, ‘valiler verdiğimiz talimatlar gereği PKK'ya operasyon yapmadı’ diyen onlar... Ama CHP’lileri şehit cenazelerine almayın diyen de onlar… Hukuk devletinde olması gereken savcıların bir an önce harekete geçmesi, Sayın Soylu’nun da savcıları beklemeden istifa etmesidir” dedi.

Tanal, attığı tweette de talimatın Anayasanın 137. maddesine göre kanunsuz emir olduğunu, Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesine göre ise de kin ve nefret suçu olduğunu savundu.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL