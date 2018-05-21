CHP karıştı! Gül'e karşı çıkanlar CHP listesinde yok...

CHP’de milletvekili aday listesinin belli olmasıyla birlikte ortalık karıştı.

Saadet Partisi’ne seçilebilecek yerlerden kontenjan ayrılan, AKP’den ayrılan Abdüllatif Şener’in Konya’dan birinci sıra adayı yapıldığı listenin sızmasıyla birlikte yapılan ilk yorumlar “CHP eskiden sağa kayıyordu. Şimdi tam sağ parti oldu” şeklinde gelişti. Liste dışı kalan Trabzon milletvekili Haluk Pekşen, yaptığı açıklamada “Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan herkes tasfiye edildi” dedi.

Pekşen, Abdullah Gül'ün CHP'nin de içinde olduğu ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak adının öne çıktığı tarihlerde, kendisinin buna şiddetle karşı çıktığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Gül'ün adı ilk ortaya çıktığında karşı çıkanlardan biri de bendim. Bana üç ay önce ‘Gül'ün adaylığına karşı çıkma, milletvekilliğinden olursun' uyarısı geldi. Aldırmadım. Katıldığım televizyon programlarında karşı olduğumu söylemeye devam ettim. En son bir ay önce bir uyarı daha oldu. Ancak ben ısrarla karşı olduğumu kamuoyu önünde söylemeye devam ettim. Gördüğüm tablo şu. Benimle birlikte, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden kim varsa liste dışı kalmıştır.”

Resmi listeyi bekleyenler de var

Yine liste dışı kalması sosyal medyada çok konuşulan partinin sol kanadının öncülerinden İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise, “Ben hukukçuyum. Tüm liste ortaya çıktıktan sonra konuşacağım” dedi.

CHP'de sızan aday listesinde, bir önceki seçimde ön seçimle vekil olan isimlerin çok büyük bölümünün çizilmiş olduğu da ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ