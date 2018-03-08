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CHP'li vekil Sertel'den 'Haydar Baş' çağrısı

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın "Hoş Geldin Atatürk" kitabını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, "yerel yönetimler bu kitaptan alsınlar, dağıtsınlar ve böylece Mustafa Kemal'in dine ne kadar önem verdiği ortaya çıksın" dedi

08 Mart 2018 Perşembe 18:05
CHP'li vekil Sertel'den 'Haydar Baş' çağrısı

YENİ MESAJ/İZMİR

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)  Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk kitabı ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Toplumun her kesiminin ilgi gösterdiği kitap siyasilerin de gündeminde. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel'e geçtiğimiz haftalarda BTP İzmir teşkilatı tarafından bu kitap hediye edilmişti.

Atila Sertel aradan geçen süre içinde Hoş Geldin Atatürk kitabını okumaya başladı.

İzmir Kordonboyu'nda Milletin Efendisi Programı yapımcısı Adem Birinci ile buluşan Sertel, kitap hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Sertel, "Hoş Geldin Atatürk kitabını parça parça okuyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün din konusuna ne kadar önem verdiğini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün belli bir kesim tarafından ne kadar acımasızca yargılandığını ortaya çıkaran bir kitap oldu. Kitabın her satırında, her sayfasında öğrenecek çok şeyler var. Haydar Baş hocamıza teşekkür etmiştim, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Yerel yönetimlere çağrı

Atila Sertel, Türkiye’deki tüm belediyelere de bu kitabı alın ve vatandaşa dağıtın çağrısı yaptı. Sertel, "Yerel yönetimlere, bizim CHP belediyelerine ya da diğer partilerin belediyelerine seslenmek istiyorum. Hoş Geldin Atatürk kitabından alsınlar ve dağıtsınlar veya bu kitaptan belli bölümlerini alarak baskı yapsınlar ve millete dağıtsınlar. Böylece Mustafa Kemal'in dine ne kadar önem verdiği ortaya çıksın" diye konuştu.

‘Haydar Baş'a teşekkür ediyorum’

Atatürk'e yönelik saldırılara da değinen Atila Sertel şunları söyledi: "Birçok sapık Mustafa Kemal Atatürk'e camilerle ilgili hakaretler yağdırıyor, Kurtuluş Savaşı ile ilgili "keşke Yunan galip gelseydi" diyor. Bu ülkede camilerde ezan okunuyorsa, herkes özgürce inancını paylaşabiliyorsa, ibadet yapılıyorsa, bunu Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduğumuzun kanıtıdır bu kitap. Onun için Prof. Dr. Haydar Baş'a tekrar teşekkür ediyorum."

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 09.03.2018 01:12
Anahtar Kelimeler:
Atila SertelCHPBTPHoş Geldin AtatürkHaydar BaşAtatürk
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