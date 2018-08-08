Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96340
ALTIN
206.311
DOLAR
5.2975
STERLİN
6.8170
EURO
6.1422

CHP önünde 'oturan adam' eylemi

CHP'de olağanüstü kurultay isteyen bir partili, getirdiği koltukla Genel Merkez binası önünde eylem başlattı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:25
CHP önünde 'oturan adam' eylemi

Keçiören İlçe örgütüne kayıtlı Abbas Canyurt isimli partili, evinden getirdiğini söylediği bir koltuğu parti binasının önüne koyarak, bir süre oturdu.

Canyurt, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, eyleminin parti yönetimine karşı olduğunu belirterek, "Partimle bir sıkıntım yok, yöneticilerle sıkıntım var. Hedefimde Genel Merkez yönetimi var. Yeter artık, ben 46 yaşıma geldim, 16 yıldır işsizim. Özel sektörde iş buldukça çalışıyorum. Her seferinde yenilgiye, her seçim gecesi ağlamaya 'artık yeter' diyorum" dedi.

"Koltuk genel merkez önünde güzelmiş. Burada rahatsa, içeride daha rahattır" diyen Canyurt, olağanüstü kurultay istedi.

Bu arada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kadro davası açtığı için işten atıldığını" öne süren Mahir Kılıç isimli bir kişi de Genel Merkez önünde pankart açarak, eylem yaptı.

Anahtar Kelimeler:
CHPAbbas CanyurtEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de 'yeterli sayı' tartışması alevlendi
CHP'de 'yeterli sayı' tartışması alevlendi
İYİ Parti'de istifa depremi
İYİ Parti'de istifa depremi
Erdoğan '100 günlük eylem planını' açıkladı
Erdoğan '100 günlük eylem planını' açıkladı
Erdoğan seçim startını verdi
Erdoğan seçim startını verdi
Jet yanıt! CHP'de kurultay tartışması büyüyor
Jet yanıt! CHP'de kurultay tartışması büyüyor
Gül ve Soylu'dan ABD'ye ilk tepki
Gül ve Soylu'dan ABD'ye ilk tepki
4 siyasi partiden ABD'ye ortak tepki
4 siyasi partiden ABD'ye ortak tepki
YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
Çavuşoğlu Retno Marsudi görüştü
Çavuşoğlu Retno Marsudi görüştü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim