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Cumhurbaşkan ve Başbakan'dan 'yargı' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin talepler konusunda, "Hukuka, kanuna zerre kadar saygıları yok. Kendilerinde verdikleri siyasi kararlarla kalkıp Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar" dedi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:21
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Cumhurbaşkan ve Başbakan'dan 'yargı' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Adalet Şurası'nda yaptığı konuşmada, FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin talepler konusunda, "Hukuka, kanuna zerre kadar saygıları yok. Kendilerinde verdikleri siyasi kararlarla kalkıp Türkiye'ye meydan okumaya yöneliyorlar. Beni bu noktada farklı görün, ben bunların bu tür kararlarına kesinlikle saygı duymuyorum, bunlara da inanmıyorum" dedi.

Erdoğan, "Milletimizden ricam, adalet teşkilatımızı, özellikle hakimlerimizi ve savcılarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik ithamlara itibar etmemeleridir. Davalar sonuçlanıp kararlar ortaya çıktığında, varsa eksiği fazlası bunları hep birlikte konuşuruz, tartışırız. Bu aşamada bizlere ve milletimize düşen; sabırlı olmak, adalet teşkilatımızın işini kolaylaştırmaktır" diye konuştu.

Dünya 5'ten büyüktür sözümüz, küresel adaletsizliğe karşı yapılmış en büyük başkaldırıdır" diyen Erdoğan, "Her geçen gün daha da büyük destek bulan bu itirazımızı, daha adil bir küresel yönetim düzeni kurulana kadar sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, "Demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku, refahı sadece kendileri için isteyip sıra başkalarına geldiğinde başımıza en büyük faşist, en büyük diktatör, en büyük sömürgeci kesilenlerin sonu yaklaşıyor. Dünya bu kadar adaletsizliği, bu kadar zulmü kaldıramaz" ifadesini kullandı.

Yeni bir reform paketini yolda

Adalet Şurası'nda Başbakan Binali Yıldırım da konuştu.

"Adli yargıda halen 9 merkezde faaliyet gösteren istinaf mahkemelerinin sayısını artıracağız, 15'e çıkaracağız" diyen Binali Yıldırım, "Yargıya olan güveni daha da artırmak ve yargılamaları hızlandırmak amacıyla bir dizi yeniliği ihtiva eden yeni bir reform paketini de yakın bir zaman içerisinde yüce Meclis'e getirmiş olacağız" diye konuştu. "Hukuku ve yargıyı, adaleti sağlamanın imkanı olmaktan çıkarıp örgütsel bir yapının aracı haline dönüştürmek isteyenler, hukuk sistemine de çok büyük zarar verdiler" diyen Yıldırım, "Dolayısıyla FETÖ ile mücadele, istiklal ve istikbal mücadelesi olmanın yanında aynı zamanda yargının güven ve itibar mücadelesine dönüşmüştür. Bu mücadeleyi, adalet terazisini doğru tutarak kazanacağımıza yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanBinali YıldırımBaşbakanFetöYargı
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