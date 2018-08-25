Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zafer Haftası" mesajı

26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zafer Haftası" mesajı

Erdoğan, mesajında, Anadolu'nun ebedi vatan olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve istiklal mücadelesinin önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, büyük bir gururla 'Zafer Haftası' olarak kutladıklarını belirterek,

"Aziz milletimizin Malazgirt’te 1071’de başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan zaferlerin ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

30 Ağustos'un, "Ya istiklal ya izmihlal" tercihiyle baş başa kalan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin tüm dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Aziz milletimiz, tarihi boyunca imkansızlıklar içinde olduğu anlarda dahi, milli ve manevi değerlerine canı pahasına sahip çıkmış, varlığına kastedilmesine asla izin vermemiştir. Gerek 15 Temmuz gecesinde gösterilen kahramanlık, gerekse ekonomik ve siyasi bağımsızlığımıza yönelik saldırılar karşısında sergilenen birlik ve beraberlik, milletimizin kendi iradesine ve istikbaline sahip çıkma kararlılığını sürdürmekte olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğan30 AğustosMalazgirt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Bahçeli'den erken yerel seçim çağrılarına yanıt
Devlet Bahçeli'den erken yerel seçim çağrılarına yanıt
Prof. Dr. Haydar Baş'tan Bayram mesajı
Prof. Dr. Haydar Baş'tan Bayram mesajı
Erdoğan'dan Bayram mesajı
Erdoğan'dan Bayram mesajı
Çavuşoğlu: ABD'nin niyeti başka
Çavuşoğlu: ABD'nin niyeti başka
'Birileri bizi tehdit ediyor'
'Birileri bizi tehdit ediyor'
Erdoğan ile Macron görüştü
Erdoğan ile Macron görüştü
Diplomasiye 'evet' dayatmaya 'hayır'
Diplomasiye 'evet' dayatmaya 'hayır'
Akşener yeniden seçildi
Akşener yeniden seçildi
Yıldırım'dan taziye ziyareti
Yıldırım'dan taziye ziyareti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim