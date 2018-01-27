Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'a sığınıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kasımpaşa-Hasköy Tüneli Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Suriye'de savaşabilecek durumda DEAŞ'lı kalmadığına işaret ederek, "Ama bu bahaneyle ülkeye hala silah yığılmaya devam ediliyor. Bölücü terör örgütünün özellikle kendisini terör listesine alanlar, aynı örgütün tamamen göz boyama kabilinden harf değişikliğiyle faaliyet yürüten unsuruyla kol kola yürüyor. Biz bunu ifade ettiğimizde de 'Bunlar bizim partnerimiz' diyerek, tepki gösterme yoluna gidiyor. Yani kendilerini överken kabahatlerini ikrar ediyorlar" dedi.

Bambaşka yerlere savruldular

DEAŞ tehdidini öne sürerek, bölgenin altını üstüne getiren, taş üstünde taş bırakmayanların, Türkiye'nin Fırat Kalkanı'nda DEAŞ'a tarihinin en büyük darbesini vurmasının ardından bambaşka yerlere savrulduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Fırat Kalkanı Harekatında 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Ve enteresan olan şu; 2 bin kilometrekarelik alanda Türkiye'ye gelen mültecilerden 100 bini ne oldu? Tekrar geri döndüler, kendi topraklarına döndüler. Ve orada onlara biz şimdi aynı zamanda insani hizmet de veriyoruz. Okullarını yaptık, sağlık ocaklarını yaptık ve onlara orada bu imkanları sağladık."

Terörün patronu Kandil'de

Suriye'deki terör örgütünün patronun Kandil olduğunu dünyanın tamamının görmesine rağmen, sadece Türkiye'nin bir müttefikinin bunu kabul etmediğini anlatan Erdoğan, "Ülkemizin hiçbir devlete, hiçbir uluslararası kuruma karşı özel bir husumeti yoktur. Biz sadece kendi istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına almak peşindeyiz. Bu PYD, YPG, DEAŞ. Ya bunlar dinsiz, kitapsız, Allahsız terör örgütleri. Ve bunlar camide namaz kılan, namaz esnasında şehit olan kardeşlerimizi nereye nasıl izah edecekler. Batıda şu anda bu PYD, YPG, bu terör örgütleri, DEAŞ, camilerimizi yakıp yıkıyorlar. Ülkemizin katettiği mesafe bizi ve dostlarımızı sevindirirken, anlaşılan o ki birilerini de fena halde kaygılandırıyor, düşündürüyor. Bunun için de önümüze, dünyaya telkin ettikleri tüm değerleri ayaklar altına alma pahasına akılla, izanla, insafla bağdaşmayacak engeller çıkartıyorlar" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstabul'da 2020'ye girerken tünellerde 68 kilometreye, metroda 355 kilometreye ulaşmayı hedeflediklerini kaydederek, "Daha sonrası için de 120 kilometre yeni tünel, 650 kilometre de yeni raylı sistem projemiz var. Böylece 190 kilometreyi bulan tünel ve bin kilometrelik raylı sistem uzunluğuyla İstanbul'u dünyanın en yaygın ulaşım ağıyla donatmış olacağız" dedi.