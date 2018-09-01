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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gitti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul  Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve bazı ilgililer uğurladı.

Özel uçak "TUR" ile 1 Eylül saat 10.35'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan  ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı  Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kırgızistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını tamamladıktan sonra 3 Eylül'de Kırgızistan'dan ayrılacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanKırgızistan
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