Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve bazı ilgililer uğurladı.

Özel uçak "TUR" ile 1 Eylül saat 10.35'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Kırgızistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarını tamamladıktan sonra 3 Eylül'de Kırgızistan'dan ayrılacak.

HABER MERKEZİ