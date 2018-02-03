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DEAŞ proje örgüt

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, FETÖ ile mücadelelerinin devam ettiğini, bir başka belanın da terör örgütü DEAŞ olduğunu söyledi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 16:41
DEAŞ proje örgüt

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de düzenlenen 'ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseri' programında yaptığı konuşmada, FETÖ ile mücadelelerinin devam ettiğini, bir başka belanın da terör örgütü DEAŞ olduğunu söyledi.

Özhaseki, "Bütün Batı karşı ya, Amerika karşı ya buna ve onu bahane ederek Suriye'ye toplanıyorlar hepsi. Proje bir örgüt. Sakalı uzattırıyorlar, bunlara şeriatçı diyorlar, sakalı kestiriyorlar PYD'ci oluyor bu namussuzlar. Helikopterle oradan oraya taşıyorlar bu ahlaksızları. Bir proje örgüt. Onlarla da savaşıyoruz. o da bitiyor" dedi.

AA

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