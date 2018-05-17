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Demirtaş mal varlığını açıkladı

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan mal varlığını açıkladı diplomasının fotoğrafını paşlaştı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 16:04
Demirtaş mal varlığını açıkladı

Edirne'de F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı ve Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.

Uluslar arası Şeffaflık Derneği'nin çağrısına yanıt olarak mal varlığını açıklayan Demirtaş'ın hesabından şu tweet atıldı: "Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum: 300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma."

Demirtaş mal varlığını açıkladığı tweet'inde imzaladığı Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Şeffaflık Taahhütnamesi ile mezun olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldığı diplomayı da paylaştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
HDPSelahattin DemirtaşMal VarlığıCumhurbaşkanlığı
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