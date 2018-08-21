Devlet Bahçeli'den erken yerel seçim çağrılarına yanıt

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.

Partililer ve gazetecilerle bayramlaşan Bahçeli yerel seçimler erkene alınır mı sorusuna "Türkiye kaosa sürüklenir" diyerek karşılık verdi.

Bahçeli “Türkiye'yi mahalli idareler seçimleri münasebetiyle bir başka kaosa sürüklemek olur. Bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Özellikle mahalli idareler seçimlerini gündeme taşıyorlar, bu doğru değildir. Hal böyle olunca zaman çok dardır. Bunu daha önceye almak hele hele her partinin 20 bini aşkın belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi seçtirdiği bir seçimi daha kısaltmak tamamen Türkiye'yi mahalli idareler seçimleri münasebetiyle bir başka kaosa sürüklemek olur. Onun için mahalli idareler seçimleri zamanında yapılmalıdır.” dedi.

AKP ile ittifak olacak mı?

Peki genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de AKP ile ittifak olacak mı?

"Mahalli idareler seçimleri zamanında yapılmalı" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mahalli idareler seçimleri zamanında yapılmalıdır. Mahalli idareler seçimlerinde siyasi partiler arasında ittifak söz konusu olmaz"

"Birilerinin Millet İttifakı ile tekrar bir yarışa sokma hevesi kursaklarında kalır. Böyle bir şey olmaz. İsterse denesinler Millet İttifakını, HDP'yi de dahil etmek suretiyle. Değişik adaylar çıktığı zaman ne Cumhuriyet Halk Partisi ne de diğerleri o adaylar etrafında bir bütünlük sağlamakta güçlük çeker" dedi.