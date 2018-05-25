Devlet ceza olup yağıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Reklam Kurulunun 'aldatıcı ve yanıltıcı' reklamlara yönelik denetimleri ramazanda da etkin şekilde devam ediyor" dedi.
Kurul'un yılın 5 aylık döneminde 164 dosyada firmalara 8.1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdiğini ifade eden Tüfenkci, "İdari para cezası uygulanan sektörler arasında ilk sırada sağlık yer aldı.
Tüketici hakem heyetlerine 220 bine yakın başvuru yapıldı. Kurul, Ramazanda verilen reklamları da mercek altına adı" dedi.
Haber Merkezi