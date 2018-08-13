Diplomasiye 'evet' dayatmaya 'hayır'

Ankara'da düzenlenen 10. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmanlı diplomasisinin köklü geleneği üzerinde yükselen bakanlık teşkilatının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle hedeflerine daha güçlü ve hızlı şekilde ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Bu yıl "girişimci ve insani dış politika" temasıyla, zengin içerikli bir program hazırladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, özellikle iş dünyası ve savunma sanayisi gibi konulara geniş zaman ayırdıklarını belirtti. Çavuşoğlu, son Büyükelçiler Konferansı'ndan bugüne kadar 147 dış ziyaret ve 879 uluslararası temas gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Son toplantıdan bu yana hem Türkiye hem de bakanlık teşkilatının önemli bir değişim ve dönüşüm içinde olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanlığı kadrolarıyla birleşmeleri sonucu sorumluluk ve güçlerinin arttığını vurguladı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bakanlığımızın dış teşkilatı da büyük bir gelişme sürecinden geçiyor. 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayımız 240'a ulaştı. Ve 25 yeni dış temsilciliğin açılmasına ilişkin hukuki süreç tamamlandı, 4 temsilcilik için de süreç devam ediyor. Temsilcilik sayımızı 269'a çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye, hükümetimiz döneminde, Erdoğan liderliğinde geçirdiği dönüşümle birlikte bugün dünyada en geniş 5. diplomatik ağa sahiptir.

Çavuşoğlu, "Her türlü kampanyaya, algı operasyonuna, dünyanın içinden geçtiği çetin sınamalara rağmen Türkiye, bugün yatırım yapmak için en güvenilir, en doğru adreslerden biridir" diye konuştu.

Konuşmasında Türkiye-ABD ilişkilerine de değinen Çavuşoğlu, "ABD'nin geleneksel dostluk ilişkilerimize ve NATO müttefikliğimize sadık kalmasını bekliyoruz. Diplomasiye, uzlaşıya varız ama dayatmaları kabul etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

AA