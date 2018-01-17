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Dışişleri'ne yeni sözcü

Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'ne, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy getirildi. Aksoy, 2014 - 2015 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:22
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Dışişleri'ne yeni sözcü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Aksoy, yüksek lisansını University of Kent at Canterbury'de tamamladı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1992-1998 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapan Aksoy, 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

2012-2014 yılları arasında Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda ve 2014-2015 yıllarında ise Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı oldu.

Aksoy, 1 Ekim 2015 tarihinde Milano Başkonsolosluğu'na atandı. Aksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine 15 Ocak tarihi itibariyle başladı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
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