Dışişleri'ne yeni sözcü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Aksoy, yüksek lisansını University of Kent at Canterbury'de tamamladı.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1992-1998 yılları arasında araştırma görevlisi olarak görev yapan Aksoy, 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı'na girdi.
2012-2014 yılları arasında Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda ve 2014-2015 yıllarında ise Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı oldu.
Aksoy, 1 Ekim 2015 tarihinde Milano Başkonsolosluğu'na atandı. Aksoy, Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevine 15 Ocak tarihi itibariyle başladı.
HABER MERKEZİ