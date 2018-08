Erdoğan '100 günlük eylem planını' açıkladı

İlk 100 günlük icraat programını milletle paylaştıklarını belirten Erdoğan, Orta Vadeli Programı Ağustos ayı sonuna kadar kamuoyuna ilan etmeyi planladıklarını açıkladı.

Başkan Erdoğan, 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmalarına başladıklarını, Kasım ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. "İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısı binin üzerindedir. Biz bunlardan daha önemli ve öncelikli gördüğümüz 400'üne programda yer verdik." diyen Erdoğan, "Yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi projelerine ayrı bir önem veriyorum. Programımızda yer alan 400 projenin 48'i savunma sanayimize aittir" diye konuştu.

"Her ne olursa olsun, savunma sanayi projelerinden taviz vermeyeceğiz." diyen Erdoğan, "Türkiye’nin her alanda tehdide, baskıya maruz kaldığı bir dönemde, göbeğimizi kendimizin kesmesine katkı sağlayacak her çalışma kıymetlidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 100 Günlük Eylem Programı çerçevesinde açıkladığı projelerden bazıları şöyle;

"Yargıda hedef süre uygulamasına geçilecek.

Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçları cezai düzenleme gelecek.

Kendi kendine yeterli bir savunma sanayi kurulacak.

Emeklilerimize ikinci ikramiyeleri ödenecek.

Kanal İstanbul Projesi'nin taşınmaz devirlerini tamamlayacak, çevre düzeni planları ve imar planlarını onaya sunulacak.

Emlak Bankası tekrar faaliyete geçirilecek.

Musul ve Basra başkonsolosluklarımız yeniden faaliyete geçirilecek.

İkinci bir deniz sondaj gemisi alınacak.

Öğrenci yurtlarında yatak kapasitesi artırılacak.

Dış borçlanmada Türkiye, Çin piyasasına yönelecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen daha atanacak.

İhracatta öncelik Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarları olacak.

Yeni havalimanı 29 Ekim’de hizmete girecek."

