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Erdoğan'a İnce'den Filistin teklifi!

Aksaray'da coşkulu kalabalığı Filistin'de şehit olanlar için dua okumaya davet eden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, böyle bir ortamda Türkiye'nin tek ses olması gerektiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum; Mavi Marmara'da olduğu gibi 'Giderken bana mı sordun demeyeceksen, İsrail'e ihtiyacımız var demeyeceksen, sonuna kadar yanındayım'' dedi

15 Mayıs 2018 Salı 15:39
Erdoğan'a İnce'den Filistin teklifi!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla meydanı dolduran halka seslendi.

Başına köşeli kasket takarak çıkan İnce, konuşmasının başında alanda bulunan kalabalığı İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan sivil halk için 1 dakika saygı duruşuna, ardından da dua okumaya davet etti. Filistin'de insanlık dramının yaşandığını ifade eden İnce, şöyle konuştu: "ABD ve İsrail, Müslümanları zulmediyor. Ortadoğu'ya kalıcı bir barış yerine, kalıcı bir husumete dönüşüyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Ben Cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki  sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumu bildiriyorum. Geçmiş 16 sayın Erdoğan ve Ak Parti'nin yanlış İsrail politikalarını ve yanlış Ortadoğu politikalarını bir tarafa bırakıyorum. Bunu şimdi konuşmanın bir anlamı yoktur."

 Böyle bir ortamda Türkiye'nin tek ses olması gerektiğini ifade eden İnce, "81 milyon hep birlikte olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provokatif eylemi hep birlikte kınamalıyız. ABD ve İsrail yalnız kalmaya mahkum olmalıdır. ABD dünkü katliama yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bu nedenle tüm insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine ve sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, Mavi Marmara'da olduğu gibi 'Giderken bana mı sordun demeyeceksen. İsrail'e ihtiyacımız var demeyeceksen, sonuna kadar yanındayım. Dik dur, biz buradayız, ben buradayım. Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemeyi yapma, istismar etme. Bu insanlık ayıbına 81 milyon birlikte karşı duralım. Şov yapmayalım 81 milyon gereğini yapalım" diye konuştu.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.05.2018 18:10
Anahtar Kelimeler:
MitingCumhurbaşkanıInceMuharrem InceCHPErdoğanFilistinİsrail
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