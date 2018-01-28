Erdoğan: Afrin'den sonra İdlib ve Münbiç...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da partisinin 6. Olağan il kongresinde konuştu.

Erdoğan "Bu devlet zalime karşı acımasız, mazluma karşı da merhametli bir devlettir, merhametli bir millettir." diyerek, "Düne kadar 'Sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık' diyerek devletimize meydan okuyan kifayetsizlerin hezimetini de şüphesiz normal karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 9 günde 484 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Bugün 9. gün, kaç terörist etkisiz hale getirildi? Az önce komutanla görüştüm. Sayı kaç oldu dedim, 484. İnşallah Burseya tepesini de düşüreceğiz. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor. Ferhat'a dağ dayanır mı? Ferhat nasıl dağları delerek Şirin’e kavuştuysa, bizim Mehmedimiz de şu anda dağları delerek evelallah maksadına ulaşacak. Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. 484 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar daha iyi günleri. Bedelini ağır ödeyecekler. Bizim sınırlarımızı taciz edenler bunun bedelini ağır ödeyecekler."

Afrin'den sonra İdlib

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarını taciz edenlerin bunun bedelini ağır ödeyeceğine dikkati çekerek, Afrin'de devam eden mücadelenin Münbiç'le süreceğini bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Afrin'de devam eden bu mücadele İdlib'le sürecek. Orada da mağdur insanlarımız var. O Halep’ten kaçmak zorunda kalan mağdurlar, mazlumlar var. Hepsi şu anda yalvarıyorlar. Mehmetçik ne zaman geliyor diye. Azezdekiler 'Mehmetçik geldi.' diyorlar. Azez şu anda huzura kavuştu, Cerablus kavuştuğu gibi, Rai kavuştuğu gibi, El Bab kavuştuğu gibi, inşallah şimdi oraların da inşa ve ihyası sürecek. Onları da halledeceğiz."

'FETÖ'nün peşindeyiz'

Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nereden çıktı o? Paralel devletmiş. Terbiyesize bak. Ne işin var senin o zaman Pensilvanya'da? Demek ki bunun paralel devleti Pensilvanya'da. Orada kurmuş. Buna bir 400 dönüm arazi vermişler. Orada işi idare ediyor. Villalar, millalar orada. Bir kısmı batıda. Nereye kaçarsanız kaçın arkanızdayız, kovalıyoruz sizi" ifadesini kullandı.

Çorumlulardan içlerinde varsa FETÖ'cüleri yetkili mercilere, emniyet teşkilatına, valiliklere bildirmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Bunlar ümmeti böldüler parçaladılar. Onun için bunları gördüğümüz yerde hemen yargı, savcılık bildirin. Zira bunların kahrını daha fazla çekemeyiz. Hala kendilerine göre beddua seansları yapıyorlar. Sizden zaten başka bir şey olmaz. Bugüne kadar yaptığınız beddualar tutmadı, tutmayacak. Rabbim gerçek manada Müslüman'ın duasını kabul eder."