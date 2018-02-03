Erdoğan: Afrin'e az kaldı

Erdoğan, "İşte 14. gün, silahlı kuvvetlerimiz Afrin'de. Afrin'de benim halkıma, milletime zulmeden, benim Bitlis'imde adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK'ya, PYD'ye, o YPG'ye oraları mezar etti mi? Onlara 'bu ülkede bizim halkımızın, milletimizin huzurunu kaçırmayın. Eğer milletimizin huzurunu kaçırırsanız, bak sizin başınıza F16 oluruz, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla sizi o inlerinizde yok ederiz' demiştik. O kurdukları mahkemeler, o sahte mezarlar şimdi nerede? İla cehenneme zümera" diye konuştu.

Erdoğan, alandakilerden dimdik bir duruş istediğini belirterek, "Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Biz 'kork Allah'tan korkmayandan' diyoruz. Onun için dik duracağız, öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler. Oradaki dağlar hamdolsun alınmaya başlandı. Şimdi Afrin'e doğru ilerliyoruz, az kaldı ama sizin müjdeleriniz onların onurudur, gururudur, heyecanıdır. Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, akabinde partisinin Bitlis'teki İsmail Eren Kapalı Spor Salonu'ndaki 6. Olağan İl Kongresine katılarak partililere hitap etti.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zata sesleniyorum: Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla ama açıklayamayacaksın çünkü sen onların Meclis'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin" dedi.