Erdoğan, Afrin merkezinin kuşatması yakın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan tüm güvelik güçlerine Allah'tan başarı diledi.

Şu ana kadar bin 715 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 32 şehit bulunduğunu bildiren Erdoğan, harekatın hem güvenlik güçlerinin hayatını riske atmamak hem sivillere hassasiyetle hareket edildiği için yavaş ilerlediğinin görülebildiğini söyledi.

Erdoğan, "Ama şu gerçeği kimsenin unutmaması lazım. Biz oraya önümüze geleni yakıp yıkmak için gitmedik. Biz orayı halen ülkemizde yaşayan yüz binlerce bölge halkı için güvenli ve yaşanılabilir bölge olabilmesi için bu hale getirmek için girmiş bulunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Adım atılan her yerin bundan sonra güvenli olarak kalmasının çok önemli olduğunun altını çizen Erdoğan, "Aynı şekilde sahada belirli hazırlıkların da yapılması zaman alıyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir. Böylece hem şehre ve bölgeye dışarıdan gelen yardımların önü kesilecek hem de terör örgütünün kimseyle pazarlık yapabilme imkanı kalmayacaktır" diye konuştu.

'Diyalog yolları açık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diyalog yollarını açık tuttuğunu ve muhataplarıyla görüşmeleri sürdürdüğünü belirterek, "Diyalog yollarını kapatmayı da asla düşünmüyoruz. Geçtiğimiz günlerde pek çok muhatapla, çeşitli seviyelerde görüşmeler yapıldı, yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de bu görüşmeler sürecektir. Aynı şekilde sahadaki operasyonlarımızı da kesintisiz devam ettireceğiz. Öte yandan sadece belli bir kesimle değil, Suriye meselesinin tüm taraflarıyla kesintisiz iletişim halinde olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle çok yönlü politikalar geliştirmesi gerektiğini dile getiren Erdoğan şöyle konuştu: "Türkiye her hal ve şart altında çok yönlü bir politika izlemek mecburiyetindedir. Çünkü biz yıllarca birlikte yaşadığımız güneyimizdeki komşularımızla, kardeşlerimizle hala çok yakın ilişkilere ve bunun gerektirdiği sorumluluklara da sahibiz. Bu bakımdan Ortadoğuluyuz. Aradan bir asır geçmiş olmasına rağmen, bugün Kuzey Afrika'yı boydan boya geçen herkes bizden oralarda bir parçaya rastlar. Dolayısıyla biz aynı zamanda Kuzey Afrikalıyız. Aynı zamanda Orta Afrikalıyız. İşte hafta başı inşallah oralara dört ülkeyi kapsayacak bir seyahate çıkıyoruz."