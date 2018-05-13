Erdoğan Bahçeli'ye bu kez 'hayır' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda düzenlediği basın toplantısının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af konusundaki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

Vekillerin önemli bir bölümü değişecek

Erdoğan, bir gazetecinin "Milletvekili aday listelerinde yeni isimler mi olacak?" sorusuna, şu cevabı verdi: "Yeni isimler noktasında bu adeta iki kere iki dört. Biz, hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz ve mevcutla yetinen değil, kadrosunu, hücrelerini sürekli olarak yenileyen, güçlendiren, nerede eksiklerimiz var, aksamalarımız var, bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa, bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti olacağız. Bir defa biz siyasette kadroyu, Ankara'ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara'ya taşınıp, Ankara'da da parlamentoya doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, bir kadroyla yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek, bu bizim için çok önemli."

AK Parti'nin yüzde 85'i değişiyor

Yeni Mesaj'ın AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'teki AK Parti sandalyelerini önemli ölçüde değiştirecek.

Bir kaynak mevcut milletvekillerinin yüzde 85'inin değişeceğini söyledi. Erdoğan'ın İngiltere'ye giderken sarfettiği sözler de büyük değişimin öncü habercisi konumunda.