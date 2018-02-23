Erdoğan, 'Bu yaz sıcak geçecek'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifine yönelik detayları paylaştı.

Düzenlemeyle asıl yeniliğin, milletvekilli seçimlerinde olacağını söyleyen Erdoğan, "Buna göre birden fazla parti bir araya gelerek milletvekili seçimine ittifak halinde gidebilecek. Böyle bir durumda seçim pusulasında ittifakın içinde yer alan partilerin amblemleri, bu birlikteliğe verilen ismin altında aynı çerçeve içinde yer alacak. Dolayısıyla her parti kendi listesiyle seçime gidecek. Hedef, oydaki zayiatı minimize etmek, adeta yok etmektir.

Bunun da tedbirleri alındı. Seçmenler hangi partiyi istiyorsa onun amblemine mührünü vuracak ama oylar birlikte sayılarak toplam milletvekili sayısı belirlenecek, sonra bu oylar partilere göre bölünecek ve toplam milletvekili sayısı herkesin oyu nispetinde dağıtılacak." şeklinde konuştu.

'Adım adım Afrin'e ilerliyoruz'

Konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı'na da yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllarca Türkiye'yi terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere, köşeye sıkıştırmaya çalışanlara karşı verdikleri cevabın yeni hamlelerin de önünü açtığını, Zeytin Dalı Harekatı'nın bu hamlelerden biri olduğunu söyledi.

Harekata ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Kahraman askerlerimiz, Mehmet'imiz büyük bir fedakarlık ve cesaretle bölücü terör örgütünün Türkiye'ye karşı saldırıları için özenle hazırladığı tahkimatları teröristlerin başına geçirerek adım adım Afrin'e doğru ilerliyor. Bu sabah itibarıyla 1873 teröristi etkisiz hale getirerek 415 kilometrekare civarında bir alanı kontrol altına aldık" diye konuştu.

Çok sayıda köyün teröristlerden arındırıldığını dile getiren Erdoğan, bölgedeki hakim tepelerin topoğrafik olarak çok zor bir coğrafya olduğunu, bu zor coğrafyada şu anda Mehmetçik ve ÖSO'nun gerçekten çok ciddi bir mücadele, savaş verdiğini vurguladı.

Türkiye'de, o bölgelerin 3.5 milyon insanı bulunduğuna işaret eden Erdoğan, onları bir an önce kendi topraklarına, evlerine nasıl döndürebileceklerinin hesabı içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek, öyle görünüyor. Önce Münbiç'i teröristlerden temizleyecek, ardından Fırat'ın doğusunun tamamını kendimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli hale getirene kadar hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz" dedi.