Erdoğan, 'Çok yakında Münbiç'teyiz'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmaya, "Ülkemizin sınırları boyunca büyük bir mücadele verdiği uluslararası alanda riyakarlıkla ve yalanla bezenmiş saldırıları göğüslediği bir dönemde, sizlere, hep birlikte çok önemli görevler düşüyor" sözleriyle başladı.

TBMM'nin sıradan bir kurum olmadığını belirten Erdoğan, buranın Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş, Cumhuriyeti ilan etmiş, Türkiye'yi demokrasiye geçirmiş, 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına kahramanca dikilmiş bir Meclis olduğunu ifade etti.

TBMM'nin, 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen yönetim sistemi değişikliği konusundaki dirayetli tutumuyla, ismine uygun bir şekilde önceliğinin millet olduğunu göstererek ayrıca bir takdiri de hak ettiğini belirten Erdoğan, "Kahraman askerlerimiz, sınırlarımız boyunca ve sınırlarımızın ötesinde; polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız sınırlarımızın içinde tarihi bir mücadele yürütürken, Meclisimiz de reform gündeminden asla kopmadan üzerine düşenleri yerine getiriyor" ifadesini kullandı.

'Çok yakında Münbiç'teyiz'

Türkiye'nin, güneyindeki gelişmelere yoğunlaşmasını fırsat bilerek, Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda ikaz ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Güney sınırlarımızda yanlış hesap yapanların senaryolarını nasıl Fırat Kalkanı'yla, Zeytin Dalı Operasyonu'yla, çok yakında Münbiç'te ve diğer bölgelerde atacağımız adımlarla bozuyorsak, onların hesabını da bozarız ve bozacağız. Stratejik ortağımız, müttefikimiz kalkıp da PYD, YPG'ye ciddi anlamda parasal desteği, yaptığı silah yardımları yetmiyormuş gibi yapma kararını alması herhalde bizim de aldığımız ve alacağımız kararları etkileyecektir ve etkilemektedir. Şunun iyi bilinmesi lazım; Türkiye bir çadır devleti değildir. Asırlara bani olan bir devlet anlayışımız vardır. Ve biz bu devlet anlayışımızı bir kenara bırakarak 'buyrun' diyemeyiz, gereği neyse bunu yaparız. Bir ölürüz, bin diriliriz, bu böyle bilinmeli. Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmeleri, gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar."

'Osmanlı tokadı yememişler'

"Bizi vururlarsa sert karşılık veririz diyenlerin ömürlerinde hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları da çok açık" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu nasıl NATO üyeliğidir, bu nasıl NATO'da beraber ortaklıktır. Eğer biz NATO'da berabersek, NATO'nun kendi yürüyen maddeleri, hükümleri ne ise Türkiye buna ne kadar uyması gerekiyorsa Amerika'nın da o kadar uyması gerekir, bunun da böyle bilinmesi lazım. Şunun da bilinmesini istiyorum Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak NATO eşittir ABD değildir. NATO'da tüm ülkelerin her biri Amerika ile eşittir" dedi.

İlker Başbuğ'un 'Afrin siyasete alet edilmesin' açıklamasıyla ilgili olara da Erdoğan, "Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanından, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi?" dedi.