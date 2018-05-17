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Erdoğan'dan 3 onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yeni üniversite kurulması ve yetki kanunu gibi düzenlemeleri içeren 3 kanunu onayladı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 15:31
Erdoğan'dan 3 onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nu, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunu ve 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca bazı kanunları onayladı.

Erdoğan'ın onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdiği kanunlar şöyle: "7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun."

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanKhk
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