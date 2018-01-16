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Erdoğan'dan 82 ay sonra gelen Esad mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika 11-12 bin kilometreden gelip burada bir ordu oluşturacak ve adını da 'sınır güvenliği' koyacak. Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, kesinlikle böyle bir oluşuma sıcak bakmıyor" ifadelerini kullanarak, tam 82 ay sonra ilk kez Suriye'deki mevcut yönetimin bir politikasını olumlu buldu.

16 Ocak 2018 Salı 15:50
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Erdoğan'dan 82 ay sonra gelen Esad mesajı

Suriye'de iç çatışma 15 Mart 2011'de başlamıştı. O günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad yönetiminin hiçbir politikasına ilişkin 'olumlu bir yaklaşım' göstermemişti.

Ta ki ABD, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'den bir 'sınır güvenliği' ordusu kuracağını açıklayana kadar...

Partisinin dünkü grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağırlıklı olarak ABD'nin Suriye stratejisine çatarak, "Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? 'Sınır güvenliği.' Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor" dedi.

Erdoğan'ın bu noktada Esad yönetiminin izlediği stratejiyi tam 82 ay sonra olumlu bulması dikkat çekti.

Afrin'e operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'ya da serzenişleri olduğunu belirterek, "Ey NATO, siz ortaklarınızdan birine herhangi bir sınır tecavüzünde, tacizinde bulunanlara karşı tavır almakla da mükellefsiniz. Peki şu ana kadar siz, ne tür bir tavır aldınız? Bunu kendilerine duyurduk, duyuruyoruz. Şu anda da Belçika'daki toplantıda Genelkurmay Başkanımız, kendileriyle bu konuları da görüşüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşu ülkelerdeki sorunlara değinerek, "Dün Irak'ta oynanan oyunu bozduk, Suriye'de oynanan oyunun kalbine Fırat Kalkanı ile adeta bir hançer sapladık. İnşallah yarın öbür gün, kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını da birer birer dağıtacağız. Buna ne müttefikimiz gibi gözüküp de bizi sırtımızdan vurmaya kalkanlar engel olabilir, ne de siyasetçi görünümlü marjinal terör destekçileri mani olabilir" ifadelerini kullandı.

Operasyona ÖSO da katılacak

Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. "Afrin'e yönelik operasyonun ne zaman yapılacağı" sorusu üzerine Erdoğan, "Ben her zaman ne diyorum? 'Bir gece ansızın.' Çünkü savaş stratejisinde geceler biliyorsunuz sayısısızdır. Bir gece..." dedi.

Erdoğan, Çarşamba günü yapılacak MGK'dan bu konuda bir karar çıkıp çıkmayacağı sorusuna ise "Onu oradan beklersen yanlış olur" cevabını verdi.

"Afrin operasyonuna Suriyeli muhaliflerin dahil olup olmayacağı" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi: "Tabii olacak, beraber. Onlar için veriliyor bu mücadele, bizim için değil. Biz onlara, topraklarına sahip çıkmaları için, bu kardeşlerimize orada yardımcı oluyoruz. Çünkü biz bugün onlara yardımcı olmazsak, yarın orada bizim için bir tehdit kuşağı oluşacak. Biz bu tehdit kuşağının oluşmaması orada bize gönül veren, Türkiye'ye karşı gerçekten muhabbeti fazla fazla olan bu tür insanlarla dayanışma içerisinde... Amerika 11-12 bin kilometreden gelecek, burada kendisine bir ordu oluşturacak ve adını da ne koyacak? 'Sınır güvenliği.' Neyin sınır güvenliği? Bakın şu anda Suriye'de rejim, 'bu bizim için bir tehdit oluşturur' diyor ve kesinlikle böyle bir oluşuma onlar da sıcak bakmıyor."

Trump'ı aramayı düşünmüyorum

Amerikan yönetimine bu konuda uyarıların olduğunun hatırlatılmasının ardından, "ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" diye konuştu.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son gelişmelere ilişkin görüşmesinin olup olmadığı" yönündeki soruya Erdoğan, "Oluyor. Daha iki üç gün önce konuştuk, telefon diplomasimiz devam ediyor" karşılığını verdi.

Times üzerinden Türkiye'ye mesaj

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin Afrin kentine her an operasyon düzenlenebileceğine dair yaptığı açıklamayı bir başyazısında yorumladı.

Türkiye’nin NATO’nun bir üyesi olarak ‘Orta Doğu’daki amaçlarını gerçekleştirmek istiyorsa müttefiklerinin güvenini tazelemesinin daha çok başarı getireceğini’ savunan gazete, farklılıkların NATO içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de ateş ile oynuyor” cümlesiyle başlayan başyazıda, Erdoğan’ın sözünü ettiği operasyonu gerçekleştirmesi durumunda iki müttefik olan Türkiye ve ABD’nin karşı karşıya geleceği uyarısı yapıldı.

‘Erdoğan, Suriye’ye asker göndermeden önce bir daha düşünmeli’ ifadesinin kullanıldığı yazıda, “Eski Kürt militanları Suriye sınırının koruyucuları olmaları için eğitmek, onların federal bir Suriye’ye entegre olmaları için ilk adım" ifadeleri kullanıldı.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL

Son Güncelleme: 16.01.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
PKKTerörNATOABDSuriyeEsadErdoğanCumhurbaşkanı
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