Erdoğan'dan, 'ABD ile diyalog' vurgusu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresine katıldığı Afyonkarahisar'da konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye'nin topraklarında asla gözü yoktur" dedi. Erdoğan harekatın ne zaman son bulacağına ilişkin de "Öyle veya böyle bu iş en yakın zamanda hitama erecek. Ama bunun süresi nedir, ne zamandır? Böyle bir takvim vermek benim kudretimde değil" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın gündeminde Ankara'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştüğü ABD ile ilişkiler de vardı.

Erdoğan, şunları söyledi: "Biz ne karnından konuşanlardan ne de lafı eğip bükenlerden olmayacağız. Doğru bildiklerimizi daima muhataplarımıza ifade ettik. Her zaman açık sözlü olduk, bize de açık sözlü olunmasını istedik. Bakın geçmişte kimi konularda İran'la, Irak'la, Rusya'yla, Yunanistan'la, Amerika'yla, Avrupa ülkeleriyle çeşitli anlaşmazlıklarımız, görüş ayrılıklarımız olmuştur. Ne zaman bunları akılla, diyalogla çözmeye çalıştıysak hepimiz kazandık. Ne zaman bu meseleler siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde çatışmaya yol açtıysa hep birlikte bedel ödedik."

'Suriye'nin topraklarında asla gözümüz yok'

"TSK, şu an itibariyle 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyette. Aynen Cerablus'ta, Rai'de, El Bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa inşallah Afrin'de de İdlib'de de Menbiç'te de ulaşılacak" diye konuşan Erdoğan, "Bütün hesap, orada yaşayan kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3 buçuk milyon Suriyeli kardeşimiz Türkiye'de yaşıyor, istiyoruz ki bu kardeşlerimiz topraklarına dönsünler, bunun için gayret ediyoruz. Bizim Türkiye olarak kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. Her ne kadar 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken bugün 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de biz buna hamd ediyoruz, sabrediyoruz. Şu anda da asla Suriye'nin topraklarında Türkiye'nin gözü yoktur. Dünyadaki liderlere sesleniyorum diyorum ki, 'Gelin destek verin bize orada Suriyeli sığınmacıların konutlarını yapalım'. Bu insanlar bizim sınırlarımızdan çıkarsa nereye gelecek? Size gelecek. Gelin evlerinde yaşamalarına imkan sağlayalım. Öyle veya böyle bu iş en yakın zamanda hitama erecek. Ama bunun süresi nedir, ne zamandır? Böyle bir takvim vermek benim kudretimde değil. Biz şu anda elimizden gelen gayretle devam ediyoruz" dedi.