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Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'taki konuşmasında, "Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz" dedi.

14 Ocak 2018 Pazar 16:29
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Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Tüm Batı'ya sesleniyorum, terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler, ikili ilişkilerimizi zedeliyor. Bunu bilmeleri lazım" dedi.

Türkiye’nin Afrin'e müdahale edebileceğini tekrarlayan Erdoğan, "Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz, bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir" dedi.

Hokkabazlık yapıyorlar

Kimi ülkelerin, terörist olarak kabul ettiği yapıları çeşitli hokkabazlıklarla meşrulaştırmaya çalışabileceklerini belirten Erdoğan, "Bizim için terörist her yerde teröristtir. Katil her yerde katildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz" dedi.

En büyük şeytani organizasyon

"Dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük şeytani organizasyonun yapıldığı bir durumla karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "40 senedir milletimizin kanını emen bu kalleş örgütün gerçek yüzü, karanlık ve kanlı geçmişi ortaya çıkmıştır. Artık saklanacakları, gizlenecekleri bir yer kalmadı. PKK'dan bazı dersler aldılar. Onların dağlarda inleri vardı. Şimdi bakalım bunların inleri neresi olacak. İşte geçen gün gördünüz değil mi? Bir tuvaletin arkasından nasıl bir yerlere girip çıkıyorlar. Nereye girerseniz girin oralarda da sizi bulacağız, çıkartacağız ve yargıya teslim edeceğiz. Pensilvanya'daki şarlatan, kişisel hırsı için Müslümanlığı tahrif ederek, yalanı, iftirayı ve takiyeyi adeta kutsallaştırarak, kendine yeni bir inanç, yeni bir din ihdas etmiştir. Kimi bir dolara kimi 50 bin dolara ruhunu satan bu örgüt mensuplarının, çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah, yapmayacakları ihanet yoktur. Son birkaç yılda aldığımız tedbirlerle, devletimizin bünyesini bu sinsi kanser hücresinden temizliyoruz. Devletimizin kurumları, FETÖ'nün haşhaşilerinden arındıkça hamdolsun artık her açıdan daha güçlü hale geliyoruz."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanTokat
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