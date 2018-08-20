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Erdoğan'dan Bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban bayramı için bir video mesaj yayınladı. Türk milleti ve İslam aleminin kurban bayramını tebrik eden Erdoğan "Türkiye'yi döviz kuruyla pes ettireceklerini sananlar, yanıldıklarını pek yakında göreceklerdir" dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:06
Erdoğan'dan Bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmektir, esir almaktır." dedi.

Erdoğan, "Kurban Bayramı'mızın hemen ardından 947. yıl dönümünü bizzat yerinde idrak edeceğiniz Malazgirt Zaferi'mizden bu yana, nice badirelere göğüs germiş bir milletiz. Özgürlüğümüzün sembolleri olan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik her saldırıya aynı azim, kararlılık ve dirayetle karşılık verdik." diye konuştu.

"Ülkemiz bunların hepsinin üstesinden gelecek güce sahip"

Gelecek hafta 96. yıl dönümüne ulaşılan 30 Ağustos Zaferi'nin de vatana sahip çıkma iradesinin tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, "15 Temmuz'da maziden atiye kurduğumuz köprüyü ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızı canımız pahasına koruma kararlılığımızı bir kez daha gösterdik. Ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. Amaç aynıdır. Amaç Türkiye'yi ve Türk milletini dize getirmektir, esir almaktır. Biz boynuna boyunduruk vurulmasındansa boynunun vurulmasını tercih eden bir milletiz."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanBayramEkonomiDöviz
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