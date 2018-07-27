Erdoğan'dan BRICS'e sürpriz teklif!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen 10. BRICS Zirvesi'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı sıfatıyla özel davetli olarak katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sandton Convention Centre'da düzenlenen BRICS Outreach Çalışma Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanı olarak burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek Güney Afrika Devlet Başkanı Cryil Ramaphosa'ya misafirperverliği için teşekkür etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak zirveye iştirakinin Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli teması teşkil ettiğine işaret eden Erdoğan, "Zirveyi Türkiye ile BRICS arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye olarak, BRICS ülkeleriyle özellikle ekonomi, ticaret, yatırım ve kalkınma alanlarında beraber çalışmak istiyoruz" diye konuştu.

'Mevcut sistemin değişmesi şart'

Dünyanın oldukça sancılı bir dönemden geçtiğine işaret eden Erdoğan, son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal felaketlerin insanlık üzerinde ne denli büyük yaralar açtığına açtığına hep birlikte şahit olduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Mevcut küresel sistem çıkarları garanti altına alınmış mutlu bir azınlık dışında hiç kimseyi tatmin etmiyor. Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre yeniden ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonomilerin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır."

Daha adil yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması için BRICS ile ortak hareket edebileceklerini belirten Erdoğan, 'daha adil ve daha tarafsız' yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu oluşturulması için hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalar bulunduğuna dikkat çekerek, bu çalışmalarda ortak hareket edilebileceğini söyledi.