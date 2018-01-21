Erdoğan'dan HDP'ye sert uyarı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tofaş Kapalı Spor Salonu'nda partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KCK ve HDP'nin sokak çağrısı ile ilgili olarak, "Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Zira bu, bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz, bu böyle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sadece uzaktan atıp tutarak, 'Bizim arkamızda Amerika var, bize silahları gönderiyor' diyerek, Türkiye'yle, Türk milletiyle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz" dedi.

Kongre öncesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na dair, "İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız" dedi.

AA