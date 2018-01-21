Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115147
ALTIN
164.243
DOLAR
3.8058
STERLİN
5.3283
EURO
4.6547

Erdoğan'dan HDP'ye sert uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KCK ve HDP'nin sokak çağrısına dair, "Bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler bedelini çok ağır öderler. Zira bu, bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz" dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 15:07
41 Okunma
Erdoğan'dan HDP'ye sert uyarı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tofaş Kapalı Spor Salonu'nda partisinin Bursa İl Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KCK ve HDP'nin sokak çağrısı ile ilgili olarak, "Sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Zira bu, bir milli mücadeledir. Bu milli mücadelede karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz, bu böyle bilinsin. Taviz yok, en ufak bir esneklik yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sadece uzaktan atıp tutarak, 'Bizim arkamızda Amerika var, bize silahları gönderiyor' diyerek, Türkiye'yle, Türk milletiyle baş edemezsiniz, bunu böyle bilesiniz" dedi.

Kongre öncesinde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na dair, "İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaErdoğanCumhurbaşkanıPKKKckHDPSuriyeAfrinZeytin Dalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu Bağdat'ta
Çavuşoğlu Bağdat'ta
Ne alıyor ne de vazgeçiyorlar
Ne alıyor ne de vazgeçiyorlar
YSK seçime katılabilecek 9 partiyi açıkladı
YSK seçime katılabilecek 9 partiyi açıkladı
Türkiye'den AB'ye ‘tam üyelik’ hatırlatması
Türkiye'den AB'ye ‘tam üyelik’ hatırlatması
Kocasakal resmen aday
Kocasakal resmen aday
Dışişleri'ne yeni sözcü
Dışişleri'ne yeni sözcü
Erdoğan'dan 82 ay sonra gelen Esad mesajı
Erdoğan'dan 82 ay sonra gelen Esad mesajı
Erdoğan, 'Terör ordusunu doğmadan boğarız'
Erdoğan, 'Terör ordusunu doğmadan boğarız'
CHP'den çarpıcı Suriye açıklaması!
CHP'den çarpıcı Suriye açıklaması!

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim