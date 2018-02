Erdoğan'dan operasyon ve Suriyeli mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.

Suriyeli mültecilerin kendi topraklarını döneceğini söyleyen Erdoğan, 'Afrin, İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok" ifadesini kullandı. "PKK'nın yoğun ve cüretkat saldırılara giriştiğini, şehirleri işgale yeltendiğini gördük. DEAŞ bir yerlerden emir verilmişçesine ülkemize saldırmaya başladı" diye konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i aynı şekilde çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu herhalde biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da zaten bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı konu. Ama bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Rusya ve İran ile birlikte İdlib'de güvenli bölge adımlarını attık. Son olarak Afrin'e Zeytin Dalı operasyonunun düğmesine bastık. Zeytine yemin olsun ki dedik, Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hamdolsun askerlerimiz adeta orada destan yazıyorlar. 1028 terörist etkisiz hale getirildi. Her türlü alçaklığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz hep beraber temizliyor. Zeytin Dalı operasyonunda da pek çok gerçeği farklı boyutları ile görme imkanı bulduk. Verdiğimiz her şehidimiz tabii ki yüreğimizi yakıyor."

'Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz'

"Dün Dışişleri Bakanımı İran'a gönderdim, bu sabah Putin ile görüşme yaptık. Yoğun bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Çünkü, Türkiye olarak biz burada kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mecburuz. Bunun başka çıkar yolu yok" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Suriye'nin de Irak'ın da gönül coğrafyamız diğer yerlerin de bizim için kendi topraklarımızdan farklı olmadığını söylüyoruz. Bizim derdiğimiz 3.5 milyon Suriyeli kardeşlerimize, evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamaktır. Samimi olanlar buyursunlar, her türlü hizmeti yapalım. Terör örgütü DEAŞ dediler ona karşı mücadele dediler mücadeleyi bir başka terör örgütü PYD YPG ile yaptılar. Gel bizimle beraber yap. Biz sizin generallerin söylediklerini uygun bulmadık dediler. Bak sizinkiler doğru söylemiyor. Bu bölgeyi biz biliriz. Terörist teröristle yok edilmez yanlış yapıyorsun Sayın Trump dedim kendisine. O yine onlara baktı. Siz yolunuza biz yolumuza dedik. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bu nedenle 2019 kritik bir tarihtir."