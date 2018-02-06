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Erdoğan'dan Vatikan dönüşü 'İdlib' mesajı

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda özellikle savunma konusunda "Türkiye'de üretilebilecek hiçbir şeyi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde sürecek. İdlib'le devam edecek" dedi.

06 Şubat 2018 Salı 14:32
Erdoğan'dan Vatikan dönüşü 'İdlib' mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Geçen hafta yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı ve 5 Şubat'ta gerçekleştirdiği Vatikan ziyaretlerine ilişkin bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz Çarşamba günü Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısını ilk defa kendi başkanlığımda gerçekleştirdik. Toplantıları periyodik olarak yapacak, çalışmaları adım adım takip edeceğiz. Proje bedeli 9.4 milyar dolar olan çalışmaları karara bağladık. Şu dönemde projelerimiz çok daha kritik hale gelmiştir. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde bize verilen 1 vidanın dahi yeri geldiğinde şantaj malzemesi haline dönüştürüldüğünü gördük. Cumhurbaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı tecrübe yaşadık. Diğer silahlar konusunda nasıl bir tavır içinde olduğunu ve olabileceğini az çok tahmin edersiniz. Son toplantımızda şöyle bir karara vardık; ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız. Gerekirse daha çok zaman harcayacak, gerekirse daha çok para harcayacak ama mutlaka kendi ürünlerimizi, sistemlerimizi geliştireceğiz. Şartlarımızı kabul ederek bizimle birlikte çalışmak isteyen uluslararası savunma sanayii kuruluşları ile işbirliğine hazırız. Ancak bu asla hazır şekilde olmayacak. Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayii sektörü var. Dünya devleri ile yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşlarının yanında yüzlerce, binlerce özel sektör firmamız geceli gündüzlü çalışıyor. Mühendislerimiz her gün yeni başarılara imza atıyor. Düne kadar yapılamaz denen nice proje ya tamamlandı ya da tamamlanma aşamasına geldi."

'Papa ile kapsamlı görüştük'

Konuşmasında Vatikan ziyaretine de değinen Erdoğan, "Bu ziyaret, Celal Bayar'dan bu yana 59 yıldır gerçekleştirilen ilk temas olması bakımından da ayrıca önemlidir. Papa  ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Sayın Papa'nın ülkemizle yakın işbirliğine önem verdiğini gördüm. İslamafobi noktasında kendilerinin takınacağı tavırın önemli olduğunu ortaya koyduk. Suriye'de devam eden Zeytin Dalı harekatı da elbette gündemmizde önemli bir yer tuttu" dedi.

"Afrin'deki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak'ta başlattığımız Zeytin Dalı Operasyonu başarı ile sürüyor" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Şu anda Afrin Harekatı'nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 1000'e doğru yaklaşıyor. İşi sıkı tutuyoruz. Afrin'deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib'le devam edecek. Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. 'Münbiç'ten çıkacağız' dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD'yi, YPG'yi, PKK'yı yerleştiriyorsunuz, hala 'Münbiç'e gelmeyin' diyorsunuz. Biz Münbiç'e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bu bölgede bir şey yapılacaksa, gelin NATO'da beraber olduğunuz Türkiye ile beraber yapın."

Anahtar Kelimeler:
VatikanIdlibAfrinSuriyeTSKTürkiyeCumhurbaşkanıErdoğanPapaNATO
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