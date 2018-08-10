Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
250.719
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2056
EURO
7.3162

Erdoğan: 'Doları, altını bozdurun'

Bayburt'ta halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dolar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bozdursun. Bu bir milli mücadeledir" dedi

10 Ağustos 2018 Cuma 15:47
Erdoğan: 'Doları, altını bozdurun'

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Caddesi'nde "Bayburt Buluşması" programında halka hitap etti. Kurdaki dalgalanmaları değerlendiren Erdoğan, "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, avrosu, altını olan varsa bunu gitsin Türk lirası ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere milletimin cevabı olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, "Bazı ülkeler Türkiye'nin taraf olduğu tüm meselelerde darbecileri koruyan, teröristleri bağrına basan, hak ve hukuk tanımayan bir tavır içine girdiler. Ekonomimizde son günlerde yaşanan olumsuzluklar da bu çarpıklığın farklı bir boyutudur" açıklamasında bulundu.

"Tüm olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Döviz kuruna, faizlere, tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesin. Türkiye'nin ne makro ekonomik verilerinde ne üretim gücünde ne istihdam düzeyinde ne bankacılık sisteminde en küçük bir sıkıntı olmadığı halde suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Çok basit birtakım görüş ayrılıkları üzerine bina edilen bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşımlar sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak zararlar görme noktasına gelmiştir. Türkiye'yi kaybetme pahasına küçük hesapların peşine düşenler emin olun yarın çok pişman olacaklardır."

'Hiçbir ülkeyle husumetimiz yok'

Erdoğan, hiçbir ülkeye yönelik özel bir husumet bulunmadığının altını çizerek, "Tüm ülkelerle çıkarlarımızın uyuştuğu noktalarda iş birliği yapıyor, ayrıştığı noktalarda da meselelerimizi müzakereler yoluyla çözmeye çalışıyoruz ama konu Türkiye'yi köşeye sıkıştırıp egemenlik haklarımıza halel getirecek birtakım tavizler verdirmeye geldiğinde iş değişir. Kusura bakmasınlar, bizim bu noktada kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Bize karşı uzatılan her dost eline, açılan her dost yüreğine samimiyetle karşılık vermeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı atılan her iyi niyetli adıma misliyle mukabele ettik. Tüm olumsuz ihtimallere karşı da hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp, faizlere bakıp ve tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna sevinmesinler. Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız" dedi.

Son Güncelleme: 10.08.2018 16:08
Anahtar Kelimeler:
SavaşABDAltınEuroDolarBayburtErdoğanCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Halit 2018-08-10 17:43:21

Milletin yastığının altına güvenerek ülke yönetilmez ülke yönetmek üstad işidir Haydar baş hocamız kurtarır ancak.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Son dakika... CHP'de yeni MYK belirlendi
Son dakika... CHP'de yeni MYK belirlendi
CHP önünde 'oturan adam' eylemi
CHP önünde 'oturan adam' eylemi
CHP'de 'yeterli sayı' tartışması alevlendi
CHP'de 'yeterli sayı' tartışması alevlendi
İYİ Parti'de istifa depremi
İYİ Parti'de istifa depremi
Erdoğan '100 günlük eylem planını' açıkladı
Erdoğan '100 günlük eylem planını' açıkladı
Erdoğan seçim startını verdi
Erdoğan seçim startını verdi
Jet yanıt! CHP'de kurultay tartışması büyüyor
Jet yanıt! CHP'de kurultay tartışması büyüyor
Gül ve Soylu'dan ABD'ye ilk tepki
Gül ve Soylu'dan ABD'ye ilk tepki
4 siyasi partiden ABD'ye ortak tepki
4 siyasi partiden ABD'ye ortak tepki
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim