Erdoğan G.Afrika'dan uyardı!

Erdoğan, "FETÖ’nün en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Güney Afrika. Ve bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim, bu defa yeni gelişmeler ışığında bunları da kendisine vereceğim. 15 Temmuz’da bizim başımıza bela olan terör örgütü yarın Güney Afrika’nın başına da bela olabilir" dedi.

Erdoğan, "FETÖ'nün bu toprakları kullanmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Terör örgütlerinin tamamı insanlığın ortak düşmandır. DEAŞ neyse FETÖ odur. PKK neyse Boko Haram aynıdır" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede inşallah bu konuları ayrıntılarına varıncaya kadar ele alacağız. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin; biliyorsunuz aktif düzenleyicisi konumda olan, 251 vatandaşımızın katili olan FETÖ terör örgütüyle ilgili beklentilerimizi kendilerine dile getireceğim. FETÖ’nün en çok faal olduğu ülkelerden bir tanesi ne yazık ki Güney Afrika. Ve bunu kendileriyle görüşeceğim. Daha önce belgeleri vermiştim, bu defa yeni gelişmeler ışığında bunları da kendisine vereceğim. 15 Temmuz’da bizim başımıza bela olan terör örgütü yarın Güney Afrika’nın başına da bela olabilir. Bu alçak terör örgütünün bazı kripto unsurları üzerinden Güney Afrika’nın hukuk sistemini istismar etmesine rıza gösteremeyiz. Burada yaşananlar terörle mücadelenin sadece Türkiye için değil diğer ülkeler için de ortaya koymuştur. Bu örgüt zehrini sisteme zerk eden, kirli, kalleş bir yapıdır. Türkiye nasıl yurt içinde örgütün belini kırmışsa, yurt dışında da karanlık yüzünü ifşa etmiş, pek çok ülkenin adım atmasını engellemiştir."

HABER MERKEZİ