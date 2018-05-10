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Erdoğan ile BBP'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile BBP Genel Merkezinde görüştü

10 Mayıs 2018 Perşembe 16:44
Erdoğan ile BBP'yi ziyaret etti

Basına kapalı gerçekleşen ve bir saat süren ziyaretin ardından Destici ile gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, seçim sürecine ilişkin ne tür hazırlıklar yapılabileceğini görüştüklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Bunları görüşmek suretiyle inanıyorum ki bu süreç içerisinde birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, çok daha verimli bir kampanyayı nasıl yürütürüz, bunların üzerinde durduk. Tabii bu süreç içerisinde zaman zaman ben ve arkadaşlarım bu görüşmeleri devam ettireceğiz ve bu kampanyayı en başarılı şekilde de sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız."

Ortak miting yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir soruya Erdoğan, "Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok ama bir program, planlama ile kampanyayı sürdüreceğiz. Onlar daha sonraki işler" yanıtını verdi.

Destici de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretleri için teşekkürlerini sunarken, "24 Haziran'da inşallah iki seçim birlikte yapılacak. Hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili genel seçimleri. Cumhur İttifakı'nın bir tane cumhurbaşkanı adayı var o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 01:18
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanMustafa DesticiBbpSeçim
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