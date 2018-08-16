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Erdoğan ile Macron görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:29
Erdoğan ile Macron görüştü

Görüşmede, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile karşılıklı yatırımları geliştirmenin önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti.

İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MacronErdoğanFransaTürkiye
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