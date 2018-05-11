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Erdoğan'ın sözleri olay oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında kullandığı cümleler sosyal medyada gündem olurken Erdoğan, 'CHP çöplüktür, pisliktir, hava kirliliğidir, susuzluktur." ifadelerini kullandı.

11 Mayıs 2018 Cuma 14:31
Erdoğan'ın sözleri olay oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

“Gençler sizlere birileri gelince onlara şunu deyin: Hayatınızda Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü yapabildiniz mi? AK Parti iktidarının eseri olmadığı bir yer yok” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Yanlışları sizlerle beraber tespit edip düzelteceğiz. İstihdamımız, adaletimiz sizlerle yükselecek. Size daha nitelikli imkanlar sunmayı ülkeye bir yatırım olarak görüyoruz. Birikimlerinizi iş hayatını aktarmak için birlikte adım atacağız. Bunun yanında tarihinizi, kültürünüzü de en iyi şekilde öğreneceksiniz."

Konuşmasında "Daha önce Türkiye'de iktidara gelenler acaba bir Marmaray yapabildiler mi" diye soran Erdoğan, "Bu kadar büyük hizmetler yapabilmeyi hayallerimize borçluyuz, imanımıza borçluyuz. Sizlerin çağındayken bizim hayallerimiz vardı. Sadece ailemize ilişkin değil, ülkemize, milletimize, ümmetimize yönelik hayallerimiz vardı. Okudukça hayallerimiz ideallerimize dönüştü. Projeleri milletimizle paylaştıkça siyasette önümüz açıldı. Bizim belediye başkanlığımızdan önce Ümraniye çöplüğü patlaması oldu, başta CHP vardı, 39 insanımız oldu. CHP çöplüktür, pisliktir, hava kirliliğidir, susuzluktur. İstanbul'un bizden sonra su problemi olmadı. 16 yılda 3.5 kat büyüttüğümüz bir Türkiye fotoğrafı var" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanSıkıldınız MıGençlikCHPAkparti
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tecdeli 2018-05-11 16:55:32

memleket battı batacak

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