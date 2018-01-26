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Erdoğan, Münbiç'i de temizleyeceğiz

"Tüm dünyaya ilan ediyorum Afrin operasyonu teröre ve terör örgütlerine yöneliktir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'i de bize söz verildiği gibi teröristlerden temizleyeceğiz" dedi.

26 Ocak 2018 Cuma 12:20
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Erdoğan, Münbiç'i de temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "121. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Afrin'e düzenlenen harekata karşı kampanya başlatan TTB ve STK'ları sert dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'den sonra Münbiç'in de teröristlerden temizleneceğini söyledi.

 Zeytin Dalı harekatının yürütüldüğü Hatay'daki Harekat Merkezi ziyareti ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Askerlerimiz ve sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu etti. Çok kötü hava şartlarında icra edilen operasyonlarımızda en küçük aksaklık olmadığını yerinde görmekten ayrıca memnuniyet duydum. Zeytin Dalı operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Güya bize karşı yıllardır hazırlanmış, 90 santimlik beton kaplı sığınakları birer birer imha ederek kararlı ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz.Yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir. Şu ana kadar 343 terörist etkisiz hale getirildi. Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar tespit edilenler. Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler."

'Hedefimizde sadece terör örgütleri var'

"Buradan tüm dünyaya  bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece  terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir" diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa Parlamentosunda bu harekatı bir 'istila hareketi' olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum, gidin önce istilanın örneklerini geçmişte Libya'da arayın, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hangi  istila hareketini kimler nasıl yapmış, oralarda arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, Türk ordusu müstevli olarak hareket etmemiştir" dedi.

ABD bayraklarıyla cirit atıyorlar

"Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: "Sayın Başkan bize diyor ki 'Bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar? Biz Amerika ile beraber bu işleri yürütelim istiyoruz. Benim milletim şunu soruyor: Bu silahlar niçin geliyor, kime karşı kullanılmak üzere geliyor? Amerikan halkı 'Biz vergileri bunun için mi veriyoruz, dolarlarımız bunun için mi gidiyor?' diyor. Sayın Başkan da bunu bizzat bana da kendisi söyledi. Şimdi 5 bin tır oldu. 2 bin kargo uçağı oldu. Bunlar bizde soru işaretleri ortaya koyuyor. Biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka izahı yok. Biz kendi kendimize yeteriz. Amaçları terörle mücadele değil de, sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak, onun üzerinden kan ve can pazarı kurmak olanlara cevabımız şudur; Suriye'deki son terörist ortadan kalkana bu ülke asli sahipleri için emin hale gelene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Münbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Münbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanMünbiçAfrinSuriyeTürkiye
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