Erdoğan, ÖSO kuvayi milliye gibi...

"Afrin'i teröristlerden temizlemeye yönelik Zeytin Dalı operasyonunu başlattık" diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

"Afrin'i teröristlerden temizlemeye yönelik Zeytin Dalı operasyonunu başlattık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kendi ülkemizin ve milletimizin huzuru, refahı için değil, aynı zamanda komşularımızdan başlayarak, tüm kardeşlerimizin, dostlarımızın, mağdurların esenliği için bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bıçak kemiğe dayanana kadar sabretmemizin nedeni 6-7 yıldır bu oldu. Bu noktadan sonra artık gözümüz kimseyi görmez. Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine güven içinde dönene kadar durmayacağız. Biz öyle alavere dalavere ile değil, yanlarında kimin olup olmadığına bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Eğer Türkiye, savunma sanayinde son 15 yılda yaptığı atakları gerçekleştirmemiş olsaydı, bugün bırakın Zeytin Dalı Harekatı'nı, kendi sınırlarımız içindeki terörle mücadele operasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdi" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamdolsun ülkemiz şu anda 6 milyar dolarlık üretim ve 2 milyar dolarlık ihracat kapasitesi bulunan bir savunma sanayine sahiptir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunlardan haberi yok" dedi.

ÖSO 614 şehit verdi

ÖSO ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) terör örgütü değil, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil oluşumdur. İçinde her meşrepten her inançtan etnik kökenden bulunan insanın bulunduğu milli yapıdır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bu operasyonda ÖSO şu ana kadar 614 şehit vermiştir. 2 binin üzerinde de gazisi vardır. Zeytin Dalı Operasyonu'nda şu ana kadar 16 şehit ve 100'ye yakın gazi vermesine rağmen mücadelesini kahramanca orada sürdürmektedir. ÖSO, tıpkı Kuvai Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur. ÖSO'nun bizim kahraman askerlerimiz ile yan yana çarpışması iftihar edilecek bir görüntüdür. Her sivil oluşum gibi burada da yanlış yapanlar çıkarsa kendi içlerinde muhasebesini yaparlar. Orası kendi meseleleridir."