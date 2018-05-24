Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı

360 sayfadan oluşan seçim beyannamesinde 16 başlık bulunurken, beyanname, "Güçlü Hükümet, Güçlü Meclis" vurgusunu taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran'a günler kaldı. AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'dan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. "AK Parti 2002 kasımdan beri girdiği her seçimden birinci çıkan bir partidir. Ancak bize bu yeterli değildir" şeklinde konuşan Erdoğan vaatlerinde Avrupa Birliği ve serbest piyasa ekonomisi vurgusu yaptı.

Erdoğan şunları söyledi: "Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye önem veriyoruz. Dijital Türkiye’nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Serbest piyasayı esas alan ekonomik yapımızı güçlendireceğiz. AB başta olmak üzere bölgesel siyasi yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Mega projelerimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız."

HABER MERKEZİ