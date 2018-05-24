Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101090
ALTIN
200.828
DOLAR
4.7878
STERLİN
6.3958
EURO
5.6116
banner138

Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı

AKP aday tanıtım toplantısını dün Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantıda, seçim beyannamesi de açıklandı

24 Mayıs 2018 Perşembe 16:24
Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı

360 sayfadan oluşan seçim beyannamesinde 16 başlık bulunurken, beyanname, "Güçlü Hükümet, Güçlü Meclis" vurgusunu taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "24 Haziran'a günler kaldı. AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım'dan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı. "AK Parti 2002 kasımdan beri girdiği her seçimden birinci çıkan bir partidir. Ancak bize bu yeterli değildir" şeklinde konuşan Erdoğan vaatlerinde Avrupa Birliği ve serbest piyasa ekonomisi vurgusu yaptı.

Erdoğan şunları söyledi: "Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye önem veriyoruz. Dijital Türkiye’nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Serbest piyasayı esas alan ekonomik yapımızı güçlendireceğiz. AB başta olmak üzere bölgesel siyasi yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Mega projelerimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız."
HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 24.05.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bu seçim bir tiyatro!'
'Bu seçim bir tiyatro!'
Muharrem İnce'den bölünme tepkisi
Muharrem İnce'den bölünme tepkisi
Bağımsız Türkiye Partisi’nden basın açıklaması
Bağımsız Türkiye Partisi’nden basın açıklaması
Flaş açıklama! BTP'den seçimlere katılmama kararı
Flaş açıklama! BTP'den seçimlere katılmama kararı
CHP karıştı! Gül'e karşı çıkanlar CHP listesinde yok...
CHP karıştı! Gül'e karşı çıkanlar CHP listesinde yok...
Seçmen kütükleri bugün kesinleşecek
Seçmen kütükleri bugün kesinleşecek
Bakan Ekinci'den şoke eden 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
Bakan Ekinci'den şoke eden 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
MİT'ten Erdoğan'a Suikast iddiası
MİT'ten Erdoğan'a Suikast iddiası
BTP pusulada 5. sırada
BTP pusulada 5. sırada

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim