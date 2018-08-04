Erdoğan seçim startını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erkene alınmadığı takdirde 2019 yılında yapılacak yerel seçimlere hazırlık için düğmeye bastı.

"2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz. İnanıyorum ki bu kongrelerle hücre yenilemesini yapan parti teşkilatımız gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla ana kademeyle seçimlere hazırlığını sürdürecek. Büyükşehirlerde büyük bir patlamayla neticeyi alacaktır."