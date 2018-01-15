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Erdoğan, 'Terör ordusunu doğmadan boğarız'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da Kazan Soda Elektrik Fabrikasının açılış töreninde konuştu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:42
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Erdoğan, 'Terör ordusunu doğmadan boğarız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin terör ordusu kurma planına ilişkin, "Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusu kurduğunu ikrar etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır" dedi.

Erdoğan, "Biz bunların nasıl kalleş, nasıl ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur, bu böyle bilinsin. İki gün sonra başları dara düştüğünde oradaki Amerikan askerlerine ilk silah doğrultacak olan işte bu 30 bin kişilik teröristlerdir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz söyleyeceğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın, katil sürüleriyle aramıza girmeyin. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları biz size teslim etmek zorunda kalmayalım. Teröristlerin üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte olanları da toprağa gömmek mecburiyetinde biz kalmayalım."

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğan
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