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Erdoğan ve Macron'dan yakın temas!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü.

16 Haziran 2018 Cumartesi 14:30
Erdoğan ve Macron'dan yakın temas!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede ikili konular ve bölgesel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

İki lider, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve mevcut diyaloğun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı. Suriye’deki son gelişmeler, terörle mücadele ve mültecilerin ele alındığı görüşmede, bölgesel sorunlarla ilgili iş birliğinin önemine de işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, başta Münbiç olmak üzere Suriye’de Türkiye-ABD arasında iş birliğinin önünü açacak bir mutabakat sağlandığına da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 24 Haziran seçimlerini müteakip süreçte de yakın temas içinde olma kararlılıklarını teyit etti.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
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