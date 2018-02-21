Erdoğan yine Afrika yolcusu

Erdoğan, 27 Şubat'ta Cezayir'de, 28 Şubat'ta Moritanya'da, 1 Mart'ta ise Senegal'de olacak.

Resmi ziyaretleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından söz konusu ülkelerde iş forumları düzenlenecek.

Afrika’nın en geniş topraklarına, önemli doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip Cezayir; Güney Afrika, Nijerya ve Mısır’ın ardından kara kıtanın en büyük 4’üncü ekonomisi konumunda.

Cezayir, 22 üyesi bulunan Arap Birliği ülkeleri içerisinde de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’ın ardından 4’üncü büyük ekonomi.

Coğrafi konum bakımından Batı Afrika’ya giriş kapısı olarak anılan Senegal ise 15.4 milyonluk nüfusa bir ülke. Senegal aynı zamanda sahip olduğu konumuyla 300 milyonluk Batı Afrika pazarlarına açılan kapı olarak biliniyor.

Topraklarının yüzde 97'si çöl ile kaplı Moritanya ise tarım ve balıkçılık sektörlerinin öne çıktığı, nüfusunun yüzde 100'ü Müslüman olan bir ülke.

Yer altı kaynakları bakımından önemli zenginliklere sahip Moritanya’da 250 milyon tonluk demir madeni bulunduğu belirtiliyor. Bununla birlikte Moritanya’da petrol yatakları da keşfedilmeye başlandı.

Bugün için günlük 300 bin varil civarında olan petrol üretiminin artırılması için çalışmalar yapılıyor. Ülkenin doğal gaz rezervlerinin ise 30 milyar metreküp civarında olduğu tahmin edilmekte.

Öte yandan DEİK'in özel uçakla organize ettiği geziye katılım bedeli ise business pakette 6 bin, normal pakette ise 3 bin Euro... Katılımcıların ayrıca 236 liralık Senegal ile 444 liralık Cezayir vizeleri ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Moritanya, Türkiye vatandaşlarına vize uygulamıyor.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL