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Erdoğan Zambiya’da

Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile TSİ 12.45'te Zambiya'nın Lusaka Kenneth Kaunde Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:30
Erdoğan Zambiya’da

Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Lungu’nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı.

Erdoğan'ın tören kıtasını denetlemesinin ardından bir kez daha İstiklal Marşı çalındı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Lungu, daha sonra Tiyanjane Kültürel Dans Grubu’nun sergilediği yerel dansları bir süre izledi.

Karşılamada Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji, diğer bakanlar, Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Türkiye’nin Lusaka Büyükelçisi Şebnem İncesu ve büyükelçilik personeli de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zambiya ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ile MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir eşlik ediyor.

AA

Son Güncelleme: 28.07.2018 15:30
Anahtar Kelimeler:
ZambiyaErdoğanCumhurbaşkanı
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