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FETÖ ile mücadele durmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı konuşmada, FETÖ mensuplarının yüklü cezalarla bedel ödediklerini dile getirerek, "FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan asla geriye dönüş söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir" dedi

25 Şubat 2018 Pazar 14:32
FETÖ ile mücadele durmayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, FETÖ mensuplarının müebbet, ağırlaştırılmış müebbet gibi yüklü cezalarla bedel ödediklerini, bundan sonra da ödeyeceklerini kaydetti, Erdoğan, "Elbette sağda solda kalmış kılıç artıkları olabilir. Onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Devletimiz de milletimiz de bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. FETÖ ile mücadelede gelinen noktadan asla geriye dönüş söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman işidir, süreç işidir" şeklinde konuştu.

Öldürülen terörist sayısı 2 bini geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2021 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Erdoğan, "Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık, zulmetmedik ve zulmedenlerle beraber olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Eğer bugün biz Afrin'e gittiysek, bunun için gidiyoruz. Bunun için de devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, bölgede terörist kalmayıncaya kadar mücadele edeceklerini ve bölgeyi sahiplerine teslim edeceklerini belirterek, "Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu yaptık mı? Cerablus'ta yaptık mı? Rai'de yaptık mı? El Bab'ta yaptık mı? Afrin'de de yapacağız, İdlib'de de yapacağız, Münbiç'te de yapacağız. Kimse oraların sahibi, onlar gelecek. Sahibi olmayanlar değil. 11 bin kilometreden kalkıp gelenler, bu teröristlere maaşlarını verenler kusura bakmasınlar. Eğer bizimle müttefikseniz, müttefikliğinizin gereğini yapın. Değilseniz onu söyleyin" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

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ErdoğanFetöCumhurbaşkanı
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