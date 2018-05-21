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Flaş açıklama! BTP'den seçimlere katılmama kararı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran seçimlerine katılmama kararı aldı. BTP Seçim İşleri Başkanı seçimlere katılmama kararını Avukat Lütfullah Önder duyurdu.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:27
Flaş açıklama! BTP'den seçimlere katılmama kararı

Genel Başkanlığını Prof. Dr. Haydar Baş'ın yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran seçimlerine katılmama kararı aldı.

BTP Seçim İşleri Başkanı seçimlere katılmama kararını Avukat Lütfullah Önder duyurdu.

BTP Seçim İşleri Başkanı Avukat Lütfullah Önder, seçimlere katılmama kararını şu sözlerle duyurdu: "24 Haziran seçimlerinde Türkiye'de rejim değişiyor. İktidar ve muhalefet aynı değirmene su taşıyor  ve rejimin değişmesi için çalışıyor. BTP olarak biz bu suçun ortağı olmayacağız. Seçimleri protesto ediyoruz ve 24 Haziran'daki seçimlere katılmıyoruz."

Yüksek Seçim Kurulu'na seçimlere katılmama dilekçesini BTP Genel Başkan Yardımcıları Dr. Abdullah Terzi ve Dr. Nuri Kaplan teslim etti.  

ayrıntılar birazdan...

Son Güncelleme: 21.05.2018 17:17
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Türkiye PartisiBTPYSK
Yorumlar
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h.baran 2018-05-21 16:47:23

Bu şahsiyetsiz,her yönüyle ayağa düşmüş Türk siyasetini şu veya bu şekilde birilerinin protesto etmesi bir vatandaş olarak yeter bana..

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AHMET BABUR 2018-05-21 16:53:34

her iki tarafta ayni güçlere hizmet ettiğinden sayin hocamiz seçi̇mlerden çekilmiştir protesto edi̇yoruz bir lafimda kiliçdar oğluna yazik sana yalanci duzen bas birisin

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