Flaş açıklama! BTP'den seçimlere katılmama kararı

Genel Başkanlığını Prof. Dr. Haydar Baş'ın yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran seçimlerine katılmama kararı aldı.

BTP Seçim İşleri Başkanı seçimlere katılmama kararını Avukat Lütfullah Önder duyurdu.

BTP Seçim İşleri Başkanı Avukat Lütfullah Önder, seçimlere katılmama kararını şu sözlerle duyurdu: "24 Haziran seçimlerinde Türkiye'de rejim değişiyor. İktidar ve muhalefet aynı değirmene su taşıyor ve rejimin değişmesi için çalışıyor. BTP olarak biz bu suçun ortağı olmayacağız. Seçimleri protesto ediyoruz ve 24 Haziran'daki seçimlere katılmıyoruz."

Yüksek Seçim Kurulu'na seçimlere katılmama dilekçesini BTP Genel Başkan Yardımcıları Dr. Abdullah Terzi ve Dr. Nuri Kaplan teslim etti.

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